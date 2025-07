Tumulto após criança se assustar com inseto deixa 11 feridos em saída de show de Beyoncé Grito de menina de 10 anos, assustada com uma barata, causou pânico e correria em estação de trem em Atlanta, nos EUA Internacional|Do R7 18/07/2025 - 14h50 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h50 ) twitter

Beyoncé se apresenta em Atlanta, nos EUA Reprodução/Instagram/@beyonce

O grito de uma menina de 10 anos, assustada com um inseto, desencadeou um tumulto em uma estação de trem após o show de Beyoncé em Atlanta, nos Estados Unidos, na última terça-feira (15). Ao menos 11 pessoas ficaram feridas, segundo as autoridades.

RESUMO DA NOTÍCIA Um grito de uma criança de 10 anos assustou-se com um inseto, causando tumulto em estação de trem em Atlanta.

O pânico gerou uma "reação em cadeia", resultando em ferimentos em pelo menos 11 pessoas.

A escada rolante da estação acelerou e parou abruptamente, causando uma pilha de pessoas.

A MARTA promete melhorias no controle de multidões e investiga o mau funcionamento da escada rolante. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o jornal New York Post, o incidente ocorreu logo após a meia-noite, na estação Vine City, enquanto milhares de fãs deixavam o Estádio Mercedes-Benz, onde Beyoncé se apresentou.

Rhonda Allen, CEO interina da MARTA (Autoridade de Transporte Rápido Metropolitano de Atlanta), disse que a garota gritou ao ver um inseto, possivelmente uma barata, do lado de fora da estação.

O som, amplificado pela multidão, gerou uma “reação em cadeia” que se espalhou rapidamente, causando pânico entre os presentes.

O caos se intensificou em uma escada rolante da estação. Com a correria, a escada acelerou temporariamente antes de parar de forma abrupta, fazendo com que as pessoas caíssem umas sobre as outras.

“Eles começaram a descer a escada rolante”, relatou Allen em uma coletiva de imprensa, conforme noticiado pelo New York Post. O resultado foi uma pilha de pelo menos 20 pessoas, com algumas sendo levadas ao hospital em macas ou cadeiras de rodas.

De acordo com Stephany Fisher, diretora sênior de comunicações da MARTA, em entrevista à revista People, 11 pessoas ficaram feridas.

Entre os casos, uma pessoa fraturou o tornozelo, sete foram internadas com cortes e arranhões, uma recusou transporte médico, e duas solicitaram assistência após chegarem aos seus destinos.

Amber Anderson, uma fã de Beyoncé que estava no local, descreveu o momento ao canal Atlanta News First. “Vejo que as pessoas estão começando a correr na entrada, e é claro que quando você vê alguém correndo, provavelmente quer correr também”, disse.

Presa sob um homem durante a queda na escada rolante, ela afirmou: “Nunca fiquei com tanto medo”. Anderson lamentou que, em vez de falar sobre o show “absolutamente incrível” de Beyoncé, o incidente dominou as conversas.

A MARTA informou que a escada rolante foi interditada para investigação, conduzida tanto pela própria autoridade quanto pela fabricante do equipamento. As causas do mau funcionamento da escada ainda não foram esclarecidas.

Rhonda Allen prometeu melhorias no gerenciamento de multidões em eventos futuros, incluindo mais funcionários e um controle mais rigoroso do fluxo de passageiros. “Teremos uma abordagem mais agressiva em relação à equipe desses eventos”, afirmou, segundo o New York Post.

O tumulto não foi o único problema relacionado à passagem de Beyoncé por Atlanta. Horas antes, o coreógrafo da cantora, Christopher Grant, e a dançarina Diandre Blue relataram o roubo de duas malas de um carro alugado para os quatro shows no Estádio Mercedes-Benz.

Segundo o New York Post, as malas continham músicas inéditas de Beyoncé, planos da turnê “Cowboy Carter” e informações pessoais confidenciais, além de roupas avaliadas em mais de US$ 1 mil, dois laptops e um par de fones de ouvido.

