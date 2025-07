Trump x Pix: tecnologia financeira dos EUA está na Idade da Pedra comparada ao Brasil, diz professor

Em entrevista ao Jornal da Record News desta quinta-feira (17), o doutor em economia Hugo Garbe analisou as críticas do governo norte-americano ao Pix, destacando o viés político envolvido na disputa entre Brasil e Estados Unidos.



Segundo ele, “o Pix é, de fato, uma inovação do Banco Central brasileiro, um exemplo para o mundo inteiro”. O grande cerne da questão, de acordo com o professor, é a postura adotada pelo presidente Lula contra os Estados Unidos dentro do Brics, apoiando a ideia de substituir o dólar por outra moeda funcional, o yuan chinês, o que colocaria em risco a supremacia do dólar . “O presidente americano declarou publicamente que isso, para os Estados Unidos, significaria perder uma guerra mundial. Eles irão até o fim para impedir que outra moeda funcional substitua o dólar”, afirmou.



Garbe também ressaltou a influência de grandes empresas de tecnologia nas decisões políticas e comerciais dos EUA. “Não podemos deixar de destacar uma briga entre o homem mais rico do mundo, o Elon Musk , e o STF, que bloqueou aqui o antigo Twitter", disse.