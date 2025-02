'Grande muralha solar' é aposta da China para produção de energia limpa

Um projeto na China promove a produção de energia limpa e a recuperação ambiental por meio da “grande muralha solar”, com a instalação de placas de energia solar. O deserto de Kubuqi, na região da Mongólia, que antes era conhecido pela ausência de vida, deve produzir energia para diversas regiões, com previsão de 100 gigawatts até 2030.



Em análise ao Conexão Record News , Marcos Alexandre Teixeira, professor de engenharia agrícola e meio ambiente da Universidade Federal Fluminense, explica que a ação chinesa faz parte de um movimento atual de centralizar a produção da energia solar e pode se tornar tendência para outros países.



Segundo o professor, inicialmente, a ideia era que a energia fosse produzida próxima de onde se consome, mas agora há o conceito de fazendas solares — regiões utilizadas para a produção de energia fotovoltaica onde o metro quadrado seja barato ou com terra improdutiva . Tais medidas dão um uso produtivo para essas áreas, mudando o cenário de painéis solares apenas nos telhados das casas e da indústrias. A utilização dos espaços já é comum no Brasil, como no Nordeste, onde há fazendas fotovoltaicas ao lado de fazendas eólicas, como relata Teixeira.