Casa de Josh Shapiro, governador da Pensilvânia, é incendiada; suspeito foi detido

A residência oficial do governador da Pensilvânia, nos Estados Unidos , foi alvo de um atentado no último domingo (13). A casa do democrata Josh Shapiro foi incendiada durante a madrugada, fazendo com que o político, a esposa e os quatro filhos fugissem às pressas das chamas. Durante entrevista coletiva, Shapiro confirmou que o suspeito Cody Balmer, de 38 anos, foi detido. No entanto, até o momento, as autoridades ainda não divulgaram o que teria motivado o ataque.