‘Quem não acredita ainda em cessar-fogo é Rússia e Ucrânia’, diz Lula em viagem a Paris

Brasília|Do R7 07/06/2025 - 08h35 (Atualizado em 07/06/2025 - 08h37 )

Lula conversou com jornalistas durante viagem à França Ricardo Stuckert / PR - 7.6.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que compreende o calor e a veemência de um dirigente europeu em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. “Até hoje faço a crítica sobre a ocupação da Ucrânia pela Rússia. Acreditamos em um cessar-fogo. Quem não acredita ainda é Rússia e Ucrânia”, disse Lula em coletiva de imprensa após sua visita a Paris.

O presidente segue agora para Mônaco e Nice. “Acho que está mais próximo de um acordo do que parece. Por enquanto, parece que os dois líderes estão com dificuldade de dizer à população o que querem. Eles já sabem o que é possível”, acrescentou.

Lula afirmou que todos os dirigentes globais sabem que as condições do acordo estão colocadas. “O que está faltando é coragem de dizer o que querem. É muito difícil parar”, observou, comparando com uma greve sindical.

Lula disse que propôs ao presidente da França, Emmanuel Macron, uma conversa com o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, e com países emergentes. “Ouvir o que o Zelensky tem a dizer, o que o Putin tem a dizer e construir uma proposta de acordo e colocar na mesa. Se eles não estão em condição de dizer o que querem, alguém de fora pode dizer”, defendeu, mencionando ser necessário o consentimento dos dois países sobre essa negociação.

Sobre a possível visita de Vladimir Putin ao Brasil para os Brics em julho, Lula disse que a decisão de ir ou não ao fórum é de Putin. “Putin é membro nato do Brics e está convidado porque é membro nato. Ele está condenado por um tribunal e a decisão é dele”, afirmou.

