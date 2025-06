Vaca escala cadeiras e quebra teto ao tentar escapar de leilão de gado nos EUA; assista Animal subiu arquibancadas, derrubou forro e fez participantes correrem durante evento no Arkansas Internacional|Do R7 09/06/2025 - 12h43 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h43 ) twitter

Vaca escala cadeiras e quebra teto ao tentar escapar de leilão de gado nos EUA Divulgação/Ashley Buffer

Uma vaca protagonizou cenas inusitadas ao tentar fugir de um leilão de gado no Arkansas, nos Estados Unidos, na última terça-feira (3). O animal galopou em direção ao público, escalou as arquibancadas e acabou quebrando partes do forro do teto do local que sediava o evento.

Um vídeo gravado por Ashley Buffer, uma das presentes no leilão, mostra o momento em que a vaca, desajeitada, alcança a fileira superior das arquibancadas e derruba partes do teto. “Saia daí, Leon!”, é possível ouvir Buffer alertar um homem que ainda permanecia nas cadeiras (assista abaixo).

Os leiloeiros e demais presentes rapidamente abandonaram seus assentos, correndo para o andar inferior da casa de leilões. Alguns escaparam por pouco, incluindo um homem que usava muletas.

A confusão só terminou quando fazendeiros conseguiram capturar o animal e conduzi-lo para fora do prédio, de acordo com a emissora Fox News. Não há informações sobre feridos, tampouco sobre o estado de saúde do animal.

