‘Vamos tomar o controle de nossas fronteiras’, diz Trump em comício Posse do presidente reivindicou para si o mérito do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas Internacional|Do Estadão Conteúdo 19/01/2025 - 21h40 (Atualizado em 19/01/2025 - 22h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump toma posse nesta segunda Alan Santos/PR - Arquivo

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , reiterou neste domingo (19), que vai adotar uma rígida política de imigração, com deportações em massa de imigrantes ilegais, e que dará início “logo” à maior operação de deportação do país. “Vamos tomar o controle de nossas fronteiras”, afirmou. “Ao por do sol amanhã (segunda, 20) quando Trump toma posse , as invasões às nossas fronteiras vão acabar”, acrescentou, durante comício no ginásio Capital One Arena, em Washington.

Trump acusou o governo atual, do democrata Joe Biden, de manter uma política de fronteiras abertas e reiterou que entre os imigrantes ilegais há criminosos, presidiários e pacientes de hospitais psiquiátricos. “Quinze por cento deles mataram mais de uma pessoa”, declarou, sem citar a fonte da informação. “O crime no mundo inteiro está caindo porque mandaram seus criminosos para os EUA”, disse.

Cessar-fogo em Gaza

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump , disse neste domingo (19), que sua vitória começou a produzir efeitos desde que o resultado da eleição foi anunciado, em novembro passado. Ele disse que chamam isso de “efeito Trump.” “Mas este efeito vem de vocês”, declarou, falando a uma plateia de apoiadores no ginásio Capital One, em Washington.

Entre estes supostos efeitos, Trump reivindicou para si o mérito do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas que entrou em vigor neste domingo. “Isso só aconteceu por causa da nossa vitória em novembro”, disse o presidente eleito, que fez longos elogios ao seu enviado ao Oriente Médio, Steve Witcoff.

Trump afirmou que o conflito não teria ocorrido em seu mandato. “Não teria acontecido se a eleição de 2020, vencida pelo democrata Joe Biden não tivesse sido fraudada”, disse, reiterando informações falsas que divulga há quatro anos. “Não vamos deixar acontecer de novo.”