Veja os países taxados pelos Estados Unidos na nova ofensiva comercial de Trump Tarifas variam de 20% a 50% e entram em vigor em 1º de agosto, caso não haja acordos bilaterais até lá Internacional|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 12/07/2025 - 11h08 (Atualizado em 12/07/2025 - 11h23 ) twitter

As tarifas variam de 20% a 50%, com o Brasil sendo o único a atingir o teto Daniel Torok/Official White House Photo - 7.7.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou uma nova rodada de tarifas comerciais contra países e blocos econômicos, alegando a necessidade de proteger a economia norte-americana e reequilibrar as relações comerciais. As tarifas variam de 20% a 50% e entram em vigor em 1º de agosto, caso não haja acordos bilaterais até lá.

As cartas notificando os parceiros comerciais foram enviadas diretamente aos chefes de Estado ou representantes oficiais dos países, com justificativas que vão desde desequilíbrios na balança comercial até o combate ao narcotráfico — como no caso do México.

O Brasil foi incluído com a maior tarifa entre todos os notificados: 50%. Já a menor alíquota foi atribuída às Filipinas (20%).

Confira a lista completa de países e as tarifas anunciadas pelos EUA:

Brasil – recebeu a maior tarifa anunciada até agora, de 50% sobre produtos exportados ao mercado norte-americano.

– recebeu a maior tarifa anunciada até agora, de 50% sobre produtos exportados ao mercado norte-americano. México – será alvo de uma tarifa de 30%, sob a justificativa de falha no combate ao narcotráfico e à crise do fentanil.

– será alvo de uma tarifa de 30%, sob a justificativa de falha no combate ao narcotráfico e à crise do fentanil. União Europeia – também enfrentará uma tarifa de 30%, devido ao que Trump chamou de desequilíbrio comercial e falta de reciprocidade.

– também enfrentará uma tarifa de 30%, devido ao que Trump chamou de desequilíbrio comercial e falta de reciprocidade. Canadá – foi notificado com tarifa de 35%, em uma medida semelhante à imposta ao México.

– foi notificado com tarifa de 35%, em uma medida semelhante à imposta ao México. África do Sul – receberá uma tarifa de 30%.

– receberá uma tarifa de 30%. Argélia – também está na lista com tarifa de 30%.

– também está na lista com tarifa de 30%. Bangladesh – foi notificado com alíquota de 35%.

– foi notificado com alíquota de 35%. Bósnia e Herzegovina – terá tarifa de 30%.

– terá tarifa de 30%. Brunei – foi incluído com tarifa de 25%.

– foi incluído com tarifa de 25%. Camboja – enfrentará tarifa de 36%.

– enfrentará tarifa de 36%. Cazaquistão – recebeu alíquota de 25%.

– recebeu alíquota de 25%. Coreia do Sul – terá tarifa de 25%.

– terá tarifa de 25%. Filipinas – ficou com a menor tarifa anunciada até agora: 20%.

– ficou com a menor tarifa anunciada até agora: 20%. Indonésia – enfrentará tarifa de 32%.

– enfrentará tarifa de 32%. Iraque – foi incluído na lista com tarifa de 30%.

– foi incluído na lista com tarifa de 30%. Japão – terá tarifa de 25%.

– terá tarifa de 25%. Laos – está entre os mais penalizados, com alíquota de 40%.

– está entre os mais penalizados, com alíquota de 40%. Líbia – recebeu tarifa de 30%.

– recebeu tarifa de 30%. Malásia – terá tarifa de 25%.

– terá tarifa de 25%. Mianmar (Myanmar) – enfrentará tarifa de 40%.

– enfrentará tarifa de 40%. Moldávia – foi notificada com alíquota de 25%.

– foi notificada com alíquota de 25%. Sérvia – receberá tarifa de 35%.

– receberá tarifa de 35%. Sri Lanka – terá tarifa de 30%.

– terá tarifa de 30%. Tailândia – também está na lista com tarifa de 36%.

– também está na lista com tarifa de 36%. Tunísia – fechando a lista com tarifa de 25%.

As tarifas fazem parte da estratégia de Trump para pressionar governos a renegociar suas condições comerciais com os Estados Unidos. Segundo a Casa Branca, os países que firmarem novos acordos até o fim de julho poderão evitar as sobretaxas.

