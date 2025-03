Venezuela reduz jornada de trabalho para três dias por semana devido à crise energética Medida temporária do regime de Maduro procura economizar energia em meio a apagões e baixa nos reservatórios Internacional|Do R7 29/03/2025 - 11h52 (Atualizado em 29/03/2025 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fala durante seu programa semanal, em 18 de março de 2025 Divulgação/Imprensa Presidencial da Venezuela

O governo de Nicolás Maduro reduziu a jornada de trabalho do setor público de 40 horas semanais para apenas 13,5 horas. A nova escala prevê expediente três vezes por semana, das 8h às 12h30, e foi anunciada como uma medida emergencial para enfrentar a crise energética que assola a Venezuela.

Segundo o governo venezuelano, a decisão é consequência da seca, que afetou os níveis dos reservatórios responsáveis pela geração de energia hidrelétrica. No entanto, especialistas atribuem o colapso do setor elétrico à falta de investimentos, corrupção e negligência.

O sistema depende fortemente da usina hidrelétrica Simón Bolívar e do reservatório de Guri, cujo nível está crítico. Em cidades do interior, os apagões diários chegam a durar pelo menos quatro horas.

Essa não é a primeira vez que o chavismo adota esse tipo de medida para conter crises energéticas. Em 2019, houve uma redução semelhante na jornada de trabalho, mas que impediu grandes apagões e ainda prejudicou a economia do país.

‌



A nova regra passou a valer na segunda-feira (24) e deve durar seis semanas, com possibilidade de prorrogação. O setor educacional foi excluído da medida, mas enfrenta uma crise própria: cerca de 70% dos professores deixaram as salas de aula por causa de baixos salários, que giram em torno de US$ 40 (cerca de R$ 228) por mês.

A situação econômica da Venezuela se agrava ainda mais com as sanções internacionais. A recente decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifa de 25% sobre qualquer país que negocie petróleo com Caracas gerou um novo baque financeiro, levando multinacionais, como a Chevron, a deixar o país.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp