Sanções americanas ao petróleo venezuelano prejudicam governo Maduro; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), Lier Ferreira, especialista em relações internacionais, analisa que as sanções impostas pelos Estados Unidos à Venezuela são uma forma de pressionar o país a manter a oferta de petróleo a preços competitivos.



Segundo Ferreira, a proibição da exportação do petróleo venezuelano para os EUA dificultará a manutenção de Nicolás Maduro no poder e trará impactos significativos à economia venezuelana , que perderá uma importante fonte de entrada de dólares no mercado interno.