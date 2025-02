Controlador de plantão durante acidente aéreo trabalhava por duas pessoas, aponta relatório

As equipes de resgate retiraram do rio Potomac ao menos 53 corpos de vítimas da colisão entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar, na noite de quarta-feira (29), em Washington , capital dos Estados Unidos.



Com as caixas-pretas recuperadas, a investigação irá apurar se houve falha humana na torre de controle de tráfego aéreo. O relatório preliminar da FAA (Admnistração Federal de Aviação) apontou que o controlador de voo que estava de plantão no momento da tragédia fazia um trabalho realizado geralmente por duas pessoas.



O acidente, que deixou 67 mortos, aconteceu a cerca de 6 km da Casa Branca, nas proximidades do aeroporto Ronald Reagan — um dos espaços aéreos mais movimentados do mundo. Estre as vítimas estavam os patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov.