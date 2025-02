Ucrânia ataca soldados russos com óculos explosivo; entenda estratégia Estratégia utilizada pelos ucranianos tem semelhanças com tática de Israel de enviar pagers que explodem aos terroristas do Hezbollah Internacional|Do R7 26/02/2025 - 17h24 (Atualizado em 27/02/2025 - 02h00 ) twitter

Imagem de teste do óculos explosivo realizado por militares ucranianos, segundo o site Babel Reprodução/babel.ua

A inteligência ucraniana sabotou óculos de realidade virtual usados para controlar drones de guerra enviados à Rússia. De acordo com a mídia ucraniana, agentes modificaram os dispositivos com explosivos e detonadores remotos antes de serem entregues às forças russas.

A operação teve consequências graves. Segundo o canal Dossier of the Spy, no Telegram, uma série de explosões, registradas no início de fevereiro, causou a perda de visão de pelo menos oito pilotos de drone russos.

Entre janeiro e fevereiro de 2025, ONGs enviaram cerca de 80 conjuntos de óculos Skyzone Cobra FPV para unidades do exército russo. Todas as remessas vieram do mesmo fornecedor, que os doou aos militares. A primeira explosão foi registrada em 4 de fevereiro, na região de Belgorod, segundo o site ucraniano de notícias Babel .

Os explosivos, de 10 a 15 gramas de carga plástica, foram escondidos sob a carcaça dos óculos, no compartimento do refrigerador próximo ao visor. O fusível estava conectado ao botão liga/desliga, acionando a explosão assim que o ventilador de resfriamento fosse ativado.

Em retaliação à ofensiva, a Rússia lançou seu maior ataque com drones contra a Ucrânia na noite de sábado (22). De acordo com Yuriy Ignat, porta-voz da Força Aérea ucraniana, foram disparados um recorde de 267 drones em um único ataque coordenado. Destes, 138 foram interceptados pela defesa aérea e 119 desapareceram dos radares após bloqueio, sem causar danos.

Semelhanças com tática israelense

A estratégia de sabotagem da Ucrânia se inspira na ação israelense de incluir diversas bombas em pagers usados pelo grupo terrorista Hezbollah.

A agência de espionagem israelense Mossad plantou explosivos dentro de 5.000 pagers importados pelo grupo libanês meses antes das detonações, segundo a Reuters.

A ação, ocorrida em setembro de 2024, matou diversos membros do grupo terrorista e feriu milhares de soldados da organização.

