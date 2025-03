Vídeo: Irã mostra arsenal em sua ‘Cidade dos Mísseis’ em meio à escalada das tensões Esta é terceira vez que uma base militar subterrânea iraniana é divulgada em menos de um mês Internacional|Do R7 27/03/2025 - 19h24 (Atualizado em 27/03/2025 - 19h24 ) twitter

Algumas das armas mais avançadas do Irã são vistas nos túneis da instalação Reprodução/IRNA

O Irã divulgou um vídeo na terça-feira (25) com mais detalhes do arsenal que o país mantém em sua base militar subterrânea, apelidada de “Cidade dos Mísseis”.

Segundo informações oficiais do governo, as imagens mostram as armas “Emad”, “Sejil”, “Qadr H”, “Kheibar Shekan” e “Haj Qassem”, considerados mísseis guiados de precisão. No material de divulgação, o Irã diz ter milhares deles na cidade subterrânea.

Esta é terceira vez que uma “Cidade dos Mísseis” iraniana é divulgada em menos de um mês, o que pode revelar a crescente capacidade militar do país em meio às tensões com os Estados Unidos.

Em 15 de março, os Estados Unidos lançaram ataques aéreos em larga escala no Iêmen visando o grupo terrorista Houthis, apoiado pelo Irã. Alguns analistas consideraram que os ataques foram feitos, em parte, como um aviso ao Irã.

O que aparece nas imagens?

O vídeo divulgado agora mostra o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, general Mohammad Baqeri, e Amir Ali Hajizadeh, comandante da Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, circulando em um jipe pelos túneis de uma “Cidade dos Mísseis”.

Hajizadeh já havia dito anteriormente que “esta instalação garante nossa prontidão, não importa as circunstâncias”.

Algumas das armas mais avançadas do Irã são vistas montadas em veículos estacionados nos túneis subterrâneos:

Emad - míssil com alcance de até 2.000 km

- míssil com alcance de até 2.000 km Sejil - alcance entre 1.500 e 2.500 km

- alcance entre 1.500 e 2.500 km Qadr H - alcance de 1.700 km

- alcance de 1.700 km Kheibar Shekan - alcance de 1.450 km

- alcance de 1.450 km Haj Qassem - alcance de 1.400 km

O Irã também afirmou que a base subterrânea é nova, mas não há fontes independentes que possam comprovar a informação.

