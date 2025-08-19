Vídeo mostra avião da Força Aérea dos EUA atravessando o furacão; assista
Furacão Erin chegou a alcançar a categoria 5 com ventos acima de 250 km/h, mas perdeu intensidade nos últimos dias
A Força Aérea dos Estados Unidos divulgou no último domingo (17) imagens do momento em que uma de suas aeronaves entra no olho do furacão Erin, que avança pelo Atlântico. A missão foi conduzida pelo esquadrão 53rd Weather Reconnaissance, conhecido como Hurricane Hunters, especializado em monitorar tempestades tropicais.
O voo foi realizado com a aeronave WC-130J Super Hercules, apelidada de Kermit the Hurricane Hunter, que conseguiu atravessar o chamado “efeito estádio”, quando o centro do furacão apresenta céu aberto e calmo, cercado por paredes de nuvens em formato semelhante a uma arena.
De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) dos EUA, Erin chegou a alcançar a categoria 5 com ventos acima de 250 km/h, mas perdeu intensidade nos últimos dias. Na segunda-feira (18), o sistema era classificado como categoria 3, com ventos sustentados de cerca de 195 km/h, localizado a 210 km a leste-nordeste de Grand Turk Island e movendo-se em direção ao noroeste a 19 km/h.
Embora não haja previsão de impacto direto em cidades dos Estados Unidos, o furacão tem provocado ondas fortes, erosão costeira e inundações em ilhas do Caribe. Autoridades relataram ocorrências em Porto Rico, Ilhas Virgens, Bahamas e Turks & Caicos. Na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, equipes de resgate precisaram atuar após banhistas serem surpreendidos pela força das correntes marítimas.
Os voos realizados pelos Hurricane Hunters são considerados fundamentais para a previsão do tempo. Eles permitem a coleta de dados sobre pressão atmosférica, velocidade dos ventos e estrutura interna das tempestades em um nível de detalhamento que satélites não conseguem alcançar.
O furacão Erin segue em monitoramento pela NOAA e pelo Centro Nacional de Furacões, que alertam para riscos de ressacas e chuvas intensas em áreas do Caribe e da costa sudeste dos Estados Unidos.
