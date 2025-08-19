Vídeo mostra avião da Força Aérea dos EUA atravessando o furacão; assista Furacão Erin chegou a alcançar a categoria 5 com ventos acima de 250 km/h, mas perdeu intensidade nos últimos dias Internacional|Do R7 19/08/2025 - 18h36 (Atualizado em 19/08/2025 - 18h36 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Força Aérea dos EUA registrou um voo pelo olho do furacão Erin, realizado pelos Hurricane Hunters.

Erin atingiu categoria 5, com ventos acima de 250 km/h, mas atualmente é classificado como categoria 3.

Embora o furacão não deva impactar diretamente os EUA, já causou ondas fortes e inundações no Caribe.

As missões dos Hurricane Hunters são essenciais para coleta de dados sobre tempestades, complementando informações de satélites. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Avião conseguiu atravessar o chamado 'efeito estádio', quando o centro do furacão apresenta céu aberto e calmo Reprodução/Instagram/af_reserve_hurricane_hunters

A Força Aérea dos Estados Unidos divulgou no último domingo (17) imagens do momento em que uma de suas aeronaves entra no olho do furacão Erin, que avança pelo Atlântico. A missão foi conduzida pelo esquadrão 53rd Weather Reconnaissance, conhecido como Hurricane Hunters, especializado em monitorar tempestades tropicais.

O voo foi realizado com a aeronave WC-130J Super Hercules, apelidada de Kermit the Hurricane Hunter, que conseguiu atravessar o chamado “efeito estádio”, quando o centro do furacão apresenta céu aberto e calmo, cercado por paredes de nuvens em formato semelhante a uma arena.

De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) dos EUA, Erin chegou a alcançar a categoria 5 com ventos acima de 250 km/h, mas perdeu intensidade nos últimos dias. Na segunda-feira (18), o sistema era classificado como categoria 3, com ventos sustentados de cerca de 195 km/h, localizado a 210 km a leste-nordeste de Grand Turk Island e movendo-se em direção ao noroeste a 19 km/h.

Embora não haja previsão de impacto direto em cidades dos Estados Unidos, o furacão tem provocado ondas fortes, erosão costeira e inundações em ilhas do Caribe. Autoridades relataram ocorrências em Porto Rico, Ilhas Virgens, Bahamas e Turks & Caicos. Na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, equipes de resgate precisaram atuar após banhistas serem surpreendidos pela força das correntes marítimas.

Os voos realizados pelos Hurricane Hunters são considerados fundamentais para a previsão do tempo. Eles permitem a coleta de dados sobre pressão atmosférica, velocidade dos ventos e estrutura interna das tempestades em um nível de detalhamento que satélites não conseguem alcançar.

O furacão Erin segue em monitoramento pela NOAA e pelo Centro Nacional de Furacões, que alertam para riscos de ressacas e chuvas intensas em áreas do Caribe e da costa sudeste dos Estados Unidos.

Perguntas e respostas

