Vídeos mostram momento em que dezenas de presos fogem de prisão na Indonésia; veja Imprensa local diz que 51 detentos escaparam durante fuga em massa de uma penitenciária de Kutacane, em Aceh, na segunda-feira (10) Internacional|Do R7 12/03/2025 - 09h33 (Atualizado em 12/03/2025 - 09h33 )

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que dezenas de presos fogem da Penitenciária de Kutacane, na província de Aceh, na Indonésia. A fuga em massa ocorreu na segunda-feira (10).

Nas imagens, é possível ver o momento em que homens correndo em meio a uma fuga caótica, escalando cercas, pulando telhados e atravessando uma rua movimentada e repleta de vendedores ambulantes.

Segundo a imprensa local e a BBC, 51 detentos fugiram. O incidente foi registrado pela manhã. Até esta quarta-feira (12), cerca de 20 haviam sido detidos novamente.

O Ministério da Imigração e Correções do país confirmou o incidente e disse que a situação foi controlada com o apoio de autoridades prisionais, da polícia, de militares e do governo local.

“A tentativa de fuga aconteceu e foi tratada. Por volta das 21h de segunda-feira, a situação na prisão estava estabilizada”, disse Rika Aprianti, oficial de relações públicas do órgão.

De acordo com a agência estatal Antara, os presos forçaram a passagem por três portas de segurança trancadas e escaparam pela entrada principal e pelo telhado. A maioria dos fugitivos cumpre pena por crimes relacionados a narcóticos.

Vestidos com camisetas, shorts e alguns sem camisa, eles derrubaram barracas de vendedores durante a fuga desesperada. Alguns vídeos ainda mostram autoridades detendo alguns dos indivíduos em meio ao tumulto.

Vídeos mostram momento em que dezenas de presos fogem de prisão na Indonésia Reprodução/X/@infoXwor_

Superlotação

A Penitenciária de Kutacane, projetada para abrigar 100 pessoas, atualmente comporta 368 detentos, segundo o Ministério da Imigração e Correções. A superlotação é apontada como um dos fatores que contribuíram para o incidente.

“A equipe ainda está apurando os motivos da fuga”, informou Rika Aprianti, garantindo que a alimentação dos detentos segue os regulamentos e que a segurança foi reforçada com apoio de forças policiais e militares.

O Ministro da Imigração e Correções, Agus Andrianto, anunciou medidas para enfrentar a crise de superlotação nas prisões do país. “Trabalharemos para resolver esse problema bem conhecido”, disse à Antara nesta terça-feira (11).

Lelaki tidak bercerita, tau-tau kabur.

Kejadiannya di Lapas Kutacane, Aceh. Puluhan napi kabur jelang buka puasa. pic.twitter.com/me278a23pt — Info𝕏wor & Drama (@infoXwor_) March 10, 2025

Entre as propostas, está a reabilitação de dependentes químicos em vez de sua criminalização, ideia discutida com a Agência Nacional de Narcóticos, a Polícia Nacional e o Gabinete do Procurador-Geral.

O governo também avalia a possibilidade de anistia presidencial para cerca de 19 mil presos, majoritariamente ligados a crimes de drogas, o que poderia aliviar o sistema correcional, segundo a Antara.

Andrianto ainda orientou o ministério a ser mais seletiva ao aceitar detentos, priorizando aqueles com decisões legais definitivas. “Espero que a anistia do presidente Prabowo Subianto reduza significativamente essa sobrecarga”, disse.