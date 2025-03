Ponte se parte ao meio e é arrastada por enxurrada na Indonésia; veja vídeo

Uma ponte foi arrastada pela enchente na cidade de Gunungsitoli, na Indonésia , na última quarta-feira (5). Nas imagens, é possível ver quando a construção, que já estava com a estrutura enfraquecida, se rompe no meio e é levada pela enxurrada. Por sorte, nenhuma pessoa atravessava por ela, o que evitou o registro de vítimas . A enchente é consequência das chuvas fortes, comuns dessa época do ano no país.