Vila turística fecha após usar neve falsa para atrair visitantes na China Reprodução/RedNote/@Alert-

A recém-inaugurada Vila da Neve de Chengdu, localizada na província de Sichuan, no sudoeste da China, causou frustração entre os turistas que visitaram o local durante o feriado do Ano Novo Lunar, no final de janeiro.

A atração, que se autodenominava um “paraíso de inverno”, foi promovida na internet com imagens de casas de campo cobertas por uma espessa camada de neve, segundo a imprensa chinesa. Só que, ao chegarem ao local, os visitantes descobriram que a tão esperada neve não passava de lençóis de algodão misturados com água e sabão.

O espaço foi inaugurado no último mês e prometia recriar uma atmosfera de inverno com neve cobrindo o cenário montanhoso de Chengdu. Mas o clima excepcionalmente quente da região impediu a chegada da precipitação natural, levando os organizadores a recorrerem à neve artificial.

Turistas publicaram imagens em redes sociais populares da China mostrando como a “neve” se parecia. Lençóis haviam sido grampeados sobre as decorações da vila e pedaços de algodão foram espalhados pelo chão e pelos galhos das árvores.

‌



China: A Henan tourist spot was busted for faking snow with cotton and sand. Visitors felt duped, calling it a scam, while officials awkwardly admitted, "We made it ourselves." ❄️👎 pic.twitter.com/NVAKE90Dus — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 20, 2024

A administração do local admitiu a falha. Em uma declaração divulgada no início deste mês, a atração disse lamentar que o resultado não tenha sido o esperado e que tenha causado uma “má impressão” aos visitantes.

No comunicado, a equipe disse que o clima quente impediu a chegada da neve natural, que foi abundante em anos anteriores, e que o uso do algodão foi uma tentativa de simular uma atmosfera parecida com a dos últimos invernos.

‌



“Está mais quente do que antes. Não tivemos a neve que tanto esperávamos. Então temos que fazer neve nós mesmos. Esperávamos que, por meio do nosso design e exposição, pudéssemos produzir uma cena tão bela quanto a natural”, afirmou a nota.

A temperatura média em Chengdu durante o mês de janeiro costuma girar entre 3ºC e 10ºC. No ano passado, a China registrou as temperaturas mais quentes da história, de acordo com uma agência governamental do país.

‌



Atração turística da China usou algodão e mistura de água com sabão para simular neve Reprodução/X/@@volcaholic1

Por causa da polêmica, a atração foi temporariamente fechada e reembolsos estão sendo oferecidos aos turistas insatisfeitos, disse uma nota publicada na última quarta-feira (12) pela Secretaria Municipal de Cultura, Rádio, Cinema e Turismo de Chengdu

O órgão também afirmou que autoridades de regulamentação do mercado do país estão investigando a administração do local por suspeita de propaganda enganosa.

Essa não é a primeira vez que uma atração turística da China tenta reproduzir eventos naturais para atrair turistas. Em junho do ano passado, uma famosa cachoeira na província de Henan foi duramente criticada depois que visitantes descobriram que ela era abastecida por canos d’água durante o verão.