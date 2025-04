Jovem que diz ser Madeleine McCann nega perseguição à família da criança desaparecida A polonesa Julia Wandel chegou a fazer teste de DNA para tentar provar que era a filha de Kate e Gerry McCann Internacional|Do R7 22/04/2025 - 16h53 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h53 ) twitter

Madeleine desapareceu aos três anos de idade, em maio de 2007, durante férias com a família na Praia da Luz, no Algarve, em Portugal. Reprodução/X/@Mergaza

Duas mulheres negaram as acusações de perseguição contra a família de Madeleine McCann, desaparecida em 2007, durante uma audiência realizada nesta terça-feira (22), em um júri de Leicester, no Reino Unido.

Julia Wandel, de 23 anos, natural de Lubin, na Polônia, e Karen Spragg, de 60 anos, residente em Cardiff, no Reino Unido, se declararam inocentes e foram informadas de que irão a julgamento em outubro.

Julia é acusada de ter enviado cartas e mensagens nas redes sociais dos pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e também aos irmãos da menina, Sean e Amelie, entre janeiro de 2024 e fevereiro de 2025.

Além das cartas enviadas, uma visita à residência da família em Leicestershire, no Reino Unido, por duas vezes, também está entre as acusações dos pais de Madeleine contra Julia.

Karen é acusada de perseguir a família de Madeleine McCann de forma capaz de causar alarme ou angústia grave, em atos supostamente cometidos entre maio de 2024 e fevereiro de 2025.

Durante a audiência, Julia foi mantida sob custódia, enquanto Spragg recebeu liberdade condicional com restrições. Ambas serão julgadas em 2 de outubro, no mesmo tribunal.

Quem é Julia Wandel

Em 2023, Julia Wandel afirmou em suas redes sociais ser Madeleine McCann.

No ano seguinte, ela concedeu uma entrevista ao podcast Why Do You Hate Me?, da BBC Radio 4, e explicou que passou a desconfiar de sua identidade aos 20 anos, ao perceber a ausência de memórias de infância e a incapacidade de sua família em esclarecê-las.

Wandel afirmou que, após pesquisar casos de desaparecimento na internet, encontrou o de Madeleine e se convenceu de que era a menina desaparecida ao notar semelhanças físicas com retratos de envelhecimento, além de uma anomalia rara na íris que ambas, supostamente, compartilham.

No entanto, um teste de DNA realizado em abril de 2023 comprovou que ela não é Madeleine. Em janeiro de 2024, Wandel pediu desculpas publicamente aos pais da menina por meio de uma publicação nas redes sociais.

Desaparecimento de Madeleine McCann

Madeleine desapareceu aos três anos de idade, em maio de 2007, durante férias com a família na Praia da Luz, no Algarve, Portugal. Seus pais estavam jantando em um restaurante próximo quando retornaram ao apartamento alugado e descobriram que a filha havia sumido sem deixar rastros.

Desde então, Kate e Gerry McCann têm liderado uma campanha internacional em busca de respostas.

A investigação, intitulada de Operação Grange, já consumiu mais de £13 milhões (aproximadamente R$101 milhões) em recursos da Polícia Metropolitana de Londres.

