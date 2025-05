Mulher é presa após defecar em carro durante briga de trânsito Americana afirmou que decidiu fazer cocô em fez de partir para agressão física Internacional|Do R7 06/05/2025 - 17h14 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo a polícia, Christina Solometo não se arrependeu de seu ato enfurecido Prospect Park Police Department

Uma americana, moradora da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi presa após um inusitado episódio de fúria no trânsito. De acordo com documentos divulgados pela polícia, Christina Solometo admitiu ter defecado no capô do carro de outra mulher após uma discussão acalorada entre as duas motoristas. O caso viralizou nas redes sociais e gerou revolta pública.

O incidente começou com uma troca de insultos entre Solometo e outra motorista. A situação escalou depois que a outra condutora supostamente a chamou por um termo ofensivo. Em vez de partir para agressão física, Solometo optou por uma forma de vingança altamente inusitada e anti-higiênica. “Quis socar ela no rosto, mas fiz cocô no carro dela e fui pra casa”, disse à polícia.

Segundo os relatos, Solometo afirmou que se tratava de um “cocô limpô” - seja lá o que ela quis dizer com isso - que sequer exigiu papel higiênico. A cena foi registrada em vídeo por uma testemunha e publicada no Instagram, onde rapidamente se espalhou e ganhou enorme repercussão. A atitude foi classificada pelas autoridades como indecente e criminosa.

O vídeo mostra a mulher realizando o ato em plena luz do dia, em um local público, o que reforçou a indignação dos internautas e da comunidade local. A repercussão levou à sua identificação e prisão.

‌



Ela foi detida por dois policiais em casa, conforme mostra outra gravação divulgada pelo site TMZ. Durante a abordagem, Solometo teria confessado abertamente ser a autora do ato, sem demonstrar arrependimento.

‌



A mulher agora enfrenta múltiplas acusações criminais, incluindo exposição indecente, conduta desordeira, vandalismo, assédio e despejo ilegal de resíduos em via pública. As autoridades consideram o caso grave, não apenas pela natureza escatológica, mas pelo exemplo negativo dado em um espaço compartilhado por todos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5