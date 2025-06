Zoológico da China recupera capivara ‘fujona’ que ficou 2 meses desaparecida Doubao foi recapturada após viralizar nas redes sociais chinesas com recompensas inusitadas oferecidas pela instituição Internacional|Do R7 05/06/2025 - 14h07 (Atualizado em 05/06/2025 - 14h07 ) twitter

Zoológico da China recupera capivara 'fujona' que ficou 2 meses desaparecida Reprodução/X/@shanghaidaily

Após dois meses de aventuras fora do cativeiro, a capivara Doubao, cujo nome significa “saco de feijão” em chinês, foi recapturada na madrugada de terça-feira (3) pelo zoológico da Área Cênica Yangzhou Zhuyuwan, na província de Jiangsu, na China.

A capivara caiu em uma armadilha humanitária, que acionou um mecanismo de captura ao fechar a porta atrás dela, de acordo com um comunicado publicado pelas autoridades do zoológico nas redes sociais.

Segundo a rede estatal CNA, Doubao escapou em 3 de abril junto com suas irmãs, Duoduo e Bazong, que foram rapidamente encontradas, respectivamente, em um lixo e em um lago. Já Doubao permaneceu foragida – até agora.

O zoológico anunciou a fuga do animal em 11 de maio, com um cartaz bem-humorado que a acusava de liderar uma “fuga em massa” e oferecia, inicialmente, uma recompensa modesta: um ingresso vitalício. A oferta foi alvo de críticas na internet, que apelidou o parque de “o zoológico mais mesquinho da internet”.

‌



Em resposta, no dia seguinte, o zoológico aumentou a recompensa: um saco de arroz e uma caixa de ovos. Quatro dias mais tarde, a oferta foi ampliada outra vez, agora com dez caixas de arroz frito congelado, duas caixas de pãozinho cozido no vapor, oito produtos do parque e um ingresso familiar vitalício.

De acordo com as autoridades, Doubao voltou em boas condições. Ela ganhou quase meio quilo e retornou com o pelo “liso e brilhante”, o que, segundo o zoo, sugere que “ela estava se dando bem lá fora” – diferentemente da irmã Duoduo, que perdeu quase dois quilos durante a fuga.

‌



Back at the zoo for one morning and #Doubao’s already thinking about another escape. https://t.co/AgMdrec92D pic.twitter.com/AVlCCHgtvB — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 3, 2025

Fuga viral

A fuga e a recaptura de Doubao viralizaram nas redes sociais chinesas, especialmente no Weibo, onde uma publicação sobre o assunto teve mais de 26,5 milhões de visualizações e 3.000 comentários, segundo a CNA.

Usuários comemoraram o retorno da capivara com comentários como “estou feliz em vê-la sã e salva” e “parece que você se divertiu muito na natureza”. Outros brincaram que o animal desfrutou de uma “qualidade de vida surpreendentemente boa” enquanto esteve foragido.

‌



Nativas da América do Sul, as capivaras, maiores roedores do mundo, tornaram-se uma febre na China na última década. Em Pequim, é comum vê-las passeando com coleiras, como animais domésticos, e seus bonecos de pelúcia são populares como acessórios.

