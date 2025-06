Filhotes de raposa-orelhuda dão show de fofura em zoológico nos Estados Unidos

Seis filhotes de raposa-orelhuda nasceram em um zoológico no Tennessee, nos Estados Unidos. Os animais, dois machos e quatro fêmeas, nasceram no final de abril e já experimentam comidas sólidas, apesar de ainda dependerem do cuidado da mãe.



A espécie é natural do continente africano e é considerada essencial para o controle de insetos na natureza. Embora não esteja ameaçada de extinção, a raposa-orelhuda sofre cada vez mais com a perda de habitat.