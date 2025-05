20% dos consumidores paulistas se endividam no Dia das Mães Procon-SP recomenda cautela nas compras para evitar dívidas Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 12h38 (Atualizado em 06/05/2025 - 12h38 ) twitter

Um levantamento do Procon-SP revela que 20% dos consumidores paulistas já se endividaram devido ao Dia das Mães. O órgão alerta para a importância de realizar compras com cautela, especialmente ao utilizar cartão de crédito para presentear.

Com mais de 90 anos de tradição, o Dia das Mães é uma das datas comerciais mais significativas, juntamente com o Natal e a Black Friday. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, as vendas deste ano devem movimentar mais de R$ 14 bilhões na economia.

