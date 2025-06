Brasil enfrenta Paraguai em São Paulo pelas Eliminatórias Carlo Ancelotti faz aniversário nesta terça-feira (10) Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 11h53 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seleção brasileira volta a campo contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A seleção brasileira joga contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na Neo Química Arena, em São Paulo. Esta partida marca a estreia de Carlo Ancelotti como técnico da equipe em território nacional e coincide com seu aniversário de 66 anos.

Após um empate sem gols com o Equador fora de casa, uma vitória brasileira combinada com um triunfo do Uruguai sobre a Venezuela em Montevidéu pode assegurar a classificação antecipada do Brasil para o Mundial de 2026. Ancelotti afirmou que uma vitória seria o melhor presente de aniversário.

Assista ao vídeo - Seleção brasileira volta a campo contra o Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!