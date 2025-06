Brasil pode atingir 24 milhões de casos de diabetes até 2050 Dia Nacional do Diabetes destaca conscientização e estatísticas preocupantes Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 11h43 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h43 ) twitter

Brasil pode chegar a 24 milhões de adultos com diabetes até 2050

Nesta quinta-feira (26), o Dia Nacional do Diabetes busca aumentar a conscientização sobre a doença e seus fatores de risco. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, mais de 16 milhões de brasileiros entre 20 e 79 anos convivem com diabetes atualmente. As projeções indicam que esse número pode chegar a 24 milhões até 2050.

O Ministério da Saúde informa que mais de 62% dos diagnosticados são mulheres, enquanto 27% têm entre 60 e 69 anos. O diabetes ocorre quando o corpo não produz ou absorve adequadamente a insulina, hormônio responsável pelo controle da glicose no sangue. Para auxiliar no tratamento, o Programa Farmácia Popular oferece medicamentos gratuitos.

Assista ao vídeo - Brasil pode chegar a 24 milhões de adultos com diabetes até 2050

