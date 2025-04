Brasil tem crescimento na abertura de micro e pequenas empresas no início de 2025 Mais de 1,4 milhão de novos negócios foram registrados no primeiro trimestre Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 12h33 (Atualizado em 15/04/2025 - 12h33 ) twitter

Abertura de pequenos negócios cresce no primeiro trimestre de 2025

No primeiro trimestre de 2025, o Brasil teve a abertura de mais de 1,4 milhão de micro e pequenas empresas. Desses novos negócios, 78% são formados por microempreendedores individuais (MEIs).

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 35% nos MEIs e de 28% nas micro e pequenas empresas.

Os estados do Ceará, Piauí e Amazonas registraram os maiores aumentos no número de novos empreendimentos. Entre os microempreendedores individuais, as atividades mais comuns incluem transporte rodoviário de carga, entrega de mercadorias, salão de beleza, publicidade e ensino.

Entre as micro e pequenas empresas, as áreas mais procuradas foram saúde, atenção ambulatorial, serviços de escritório, restaurantes e publicidade.

