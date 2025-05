Filhotes de lobo ameaçado de extinção nascem em zoológico do Tennessee Espécie ameaçada de extinção é nativa do sudeste dos EUA Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 13h44 (Atualizado em 09/05/2025 - 13h44 ) twitter

Lobos ameaçados de extinção nascem em zoológico nos EUA

Um zoológico localizado no Tennessee, Estados Unidos, anunciou o nascimento de novos filhotes de lobo vermelho. Esta espécie, originária do sudeste do país, enfrenta risco de extinção.

De acordo com informações fornecidas pelos funcionários do zoológico, os pais estão desempenhando um bom papel no cuidado dos recém-nascidos.

Assista em vídeo - Lobos ameaçados de extinção nascem em zoológico nos EUA

