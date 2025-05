Governo lança programa ‘Recomeçar’ para apoio jurídico a vítimas de crimes 18 Ministérios Públicos já aderiram à iniciativa federal Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 22/05/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo lança programa para acolher e dar orientações jurídicas para vítimas de crimes

O governo federal anunciou o lançamento do programa “Recomeçar”, destinado a oferecer acolhimento e orientações jurídicas a vítimas de crimes. Coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o programa será implementado pelos Ministérios Públicos Estaduais.

Com um orçamento de R$ 30 milhões, serão contratadas equipes multidisciplinares para prestar assistência jurídica às vítimas. Até agora, 18 Ministérios Públicos, incluindo o do Distrito Federal, aderiram à iniciativa. A expectativa é que todos os 27 ministérios públicos estaduais participem do programa.

Assista em vídeo - Governo lança programa para acolher e dar orientações jurídicas para vítimas de crimes

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!