Incêndios florestais ameaçam Portugal em meio ao calor

Incêndios florestais deixam Portugal em alerta

Portugal enfrenta incêndios florestais que se espalham pelas regiões central e norte do país, intensificados pelo calor do verão. Milhares de bombeiros, com o apoio de aviões lançadores de água, estão trabalhando desde o último fim de semana para controlar as chamas.

Em algumas áreas, moradores foram aconselhados a evacuar suas casas para garantir sua segurança. Em outras regiões, a orientação é permanecer dentro de casa para evitar a inalação de fumaça.

