Inflação desacelera em maio com alta de 0,26%

Inflação desacelera em maio e acúmulo no ano é de 2,75%

A inflação desacelerou em maio, conforme dados do IBGE. O índice subiu 0,26%, representando uma redução de 0,17 ponto percentual em relação a abril, quando foi de 0,43%. No acumulado do ano, a inflação está em 2,75%, enquanto nos últimos 12 meses atingiu 5,32%.

O aumento nos custos com habitação, especialmente pela alta na conta de luz, foi determinante para o resultado do IPCA em maio. Além disso, despesas com saúde e vestuário também influenciaram o índice no período.

