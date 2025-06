Inmet emite alerta para temporais no Sul do Brasil Chuvas intensas ameaçam mais de 150 municípios no Rio Grande do Sul Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 11h42 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Inmet emite alerta para temporais no Sul do país

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta devido ao risco de deslizamentos, alagamentos e transbordamento de rios na região Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, mais de 150 municípios estão em situação crítica há dez dias, com previsão de chuvas intensas especialmente no noroeste do estado.

A previsão é que até a noite de hoje, o volume de chuva possa atingir 60 milímetros por hora. O instituto aconselha que a população evite enfrentar o mau tempo e permaneça em locais seguros, além de estar atenta a possíveis alterações em encostas. O alerta do INMET é válido até as 23h59 desta quinta (26).

Assista ao vídeo - Inmet emite alerta para temporais no Sul do país

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!