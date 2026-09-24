JR ENTREVISTA: ANPD detalha ações no caso Discord e reforça regras para proteção de crianças

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (23) é o superintendente de fiscalização da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados), Fabrício Lopes. À jornalista Flávia Alvarenga, ele falou sobre a atuação da agência na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, a fiscalização de plataformas — entre elas o Discord —, as exigências de transparência com o ECA Digital e o combate à coleta excessiva de dados e à violência online.



No início da entrevista, Lopes detalhou a intervenção da ANPD no Discord após investigações policiais apontarem crimes e abusos contra menores na rede. Ele disse que a interrupção das transmissões ao vivo na plataforma trata-se de uma medida preventiva cautelar e não de uma sanção definitiva.