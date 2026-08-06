JR ENTREVISTA: 'Zerar a fila será inédito', diz ministro da Previdência Social sobre INSS

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (5) é o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz. Ao jornalista Yuri Achcar, ele falou sobre a meta de zerar a fila de espera do INSS até o final deste ano, o ressarcimento bilionário a aposentados vítimas de fraudes e o posicionamento do governo contra novas reformas que endureçam as regras de acesso à aposentadoria.



Durante a conversa, o ministro destacou a redução drástica no estoque de pedidos, que caiu de 1,8 milhão em janeiro para cerca de 372 mil requerimentos atuais. A meta é que o tempo de resposta não ultrapasse os 45 dias, conforme estipulado pelo TCU. Segundo Queiroz, a expectativa é que a fila seja oficialmente zerada entre setembro e outubro. Ele classificou o INSS como um "gigante gentil", ressaltando que o órgão concedeu cerca de 14 milhões de benefícios em 2025, mesmo com menos da metade da força de trabalho de anos anteriores.



