JR ENTREVISTA com o ministro da Educação, Leonardo Barchini

O convidado do JR ENTREVISTA desta quarta-feira (16) é o ministro da Educação, Leonardo Barchini. À jornalista Lívia Veiga, ele falou sobre a transição histórica do Brasil da garantia de acesso às salas de aula para a busca pela qualidade da aprendizagem, além dos impactos socioeconômicos do programa Pé-de-Meia e das metas de expansão do ensino em tempo integral e técnico no país.



Citando um estudo do Insper, Barchini revelou que o programa Pé-de-Meia evitou a evasão de quase 370 mil jovens em 2025, gerando um retorno estimado em R$ 180 bilhões para a economia nacional. A iniciativa, que atualmente conta com aporte de R$ 12 bilhões por ano, registrou queda de 61% no abandono escolar e 62% na reprovação nos últimos quatro anos.



Diante dos resultados, o ministro confirmou o plano de universalizar a medida. “Ele não é um programa assistencialista, é um programa pedagógico [...]. Nós vamos, no próximo período, expandir o Pé-de-Meia para todos os estudantes do ensino médio público no Brasil”, destacou.