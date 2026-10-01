JR Entrevista: especialista alerta para avanço de canetas emagrecedoras falsificadas
Rodolpho Ramazzini, presidente da ABCF afirmou que as apreensões desse tipo de produto aumentaram mais de 4.00
O avanço das canetas emagrecedoras falsificadas e clandestinas representa uma ameaça à saúde pública, segundo Rodolpho Ramazzini, presidente da ABCF (Associação Brasileira de Combate à Falsificação). Em entrevista ao JR Entrevista, ele afirmou que as apreensões desse tipo de produto aumentaram mais de 4.000% em um ano e alertou para a falta de controle sobre a origem dos componentes e os processos de fabricação.
“Não se sabe de onde vem esse princípio ativo, não se sabe como ele é manipulado, e isso é gravíssimo”, afirmou. O alerta ocorre em meio ao crescimento do mercado ilegal no país, que, segundo a ABCF, provocou prejuízo de R$ 514 bilhões em 2025.
Ramazzini defendeu o reforço da fiscalização em portos e fronteiras e o uso de tecnologias para rastrear produtos desde a fabricação ou importação até o consumidor. Ele também afirmou que a venda irregular de medicamentos, alimentos, bebidas e outros produtos pode alimentar organizações criminosas.
Segundo a entidade, o comércio eletrônico também ampliou a circulação de produtos ilegais: a participação das vendas pela internet nesse mercado passou de 8%, antes da pandemia, para 36%. Ramazzini defendeu uma maior atenção dos consumidores à procedência dos produtos e classificou o avanço das canetas falsificadas como uma ameaça que já afeta a saúde pública.
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