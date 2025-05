Levantamento aponta origem internacional da maioria dos fuzis apreendidos no Rio Polícia Militar do Rio de Janeiro identifica entrada clandestina de armamento estrangeiro Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 12h23 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h23 ) twitter

Maioria dos fuzis apreendidos no Rio de Janeiro é de origem internacional

Um estudo realizado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro indica que a maior parte dos fuzis confiscados no estado tem fabricação estrangeira. Dos 638 fuzis recolhidos, cerca de 95% são produzidos fora do Brasil, com predominância dos Estados Unidos.

A investigação detalha que essas armas chegam ao território brasileiro de forma ilegal através de fronteiras com países como Paraguai, Bolívia e Colômbia.

