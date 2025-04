Oficial russo morre em atentado com carro-bomba perto de Moscou Tenente-general Yaroslav Moskalik foi vítima fatal de explosão Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 12h16 (Atualizado em 25/04/2025 - 12h16 ) twitter

Oficial do alto escalão do Exército russo morre em atentado com carro-bomba

Um ataque com carro-bomba resultou na morte de um oficial de alta patente do exército russo em uma cidade próxima a Moscou. O tenente-general Yaroslav Moskalik, vice-chefe de operações das Forças Armadas da Rússia, foi a vítima fatal.

A explosão ocorreu quando ele passava ao lado do veículo. Moskalik era conhecido por sua participação em negociações durante a anexação da Crimeia em 2014. Desde o início do conflito com a Ucrânia, em fevereiro de 2022, diversos oficiais russos de alto escalão foram alvos de ataques semelhantes.

