Polícia Federal faz operação contra tráfico de drogas em São Paulo, Pará e Piauí Droga entrava pela região norte do Brasil e era distribuída no Nordeste por intermediários Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 12h21 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h21 )

Polícia Federal faz operação contra tráfico de drogas em São Paulo, Pará e Piauí

A Polícia Federal realizou uma operação contra o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro. Mandados de prisão foram cumpridos nos estados do Piauí, Pará e São Paulo.

O grupo investigado adquiria pasta base de cocaína no exterior. A droga entrava pela região norte do Brasil e era distribuída no Nordeste por intermediários que também realizavam a lavagem do dinheiro proveniente do tráfico.

