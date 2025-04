Polícia prende suspeito de incêndio florestal em Nova Jersey Incêndio destruiu mais de 15 mil hectares e forçou evacuação em massa Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 12h16 (Atualizado em 25/04/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Polícia prende suspeito de provocar incêndio florestal no estado de Nova Jersey, nos EUA

A polícia deteve um jovem de 19 anos sob suspeita de provocar um incêndio florestal significativo em Nova Jersey, EUA. O incêndio teria começado após o suspeito deixar uma fogueira mal apagada em uma área arborizada, resultando na destruição de mais de 15 mil hectares de vegetação e obrigando milhares de moradores a evacuarem suas casas.

As autoridades confirmaram que o jovem está preso aguardando uma audiência judicial, mas ainda não divulgaram como chegaram até ele. Equipes de bombeiros continuam trabalhando intensamente para controlar as chamas, que são consideradas as maiores dos últimos 20 anos na região.

Assista em vídeo - Polícia prende suspeito de provocar incêndio florestal no estado de Nova Jersey, nos EUA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!