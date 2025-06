Prefeitura de Niterói (RJ) custeia traslado de corpo de publicitária morta na Indonésia Juliana Marins faleceu após acidente em trilha no Monte Rinjani Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 11h43 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeitura de Niterói (RJ) vai pagar transporte do corpo de brasileira morta em vulcão na Indonésia

A prefeitura de Niterói (RJ) anunciou que arcará com os custos do translado do corpo de Juliana Marins, que faleceu em um acidente enquanto fazia uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Juliana tinha 26 anos e era residente de Niterói, localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O pai de Juliana está na Indonésia para supervisionar o processo de repatriação do corpo ao Brasil. Em homenagem à jovem publicitária, foi decretado luto oficial de três dias na cidade. A confirmação do falecimento ocorreu na terça-feira (24), e o resgate do corpo foi realizado na quarta-feira (25).

Assista ao vídeo - Prefeitura de Niterói (RJ) vai pagar transporte do corpo de brasileira morta em vulcão na Indonésia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!