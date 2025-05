Programa Mais Médicos registra recorde de inscrições Mais de 45.700 profissionais se inscreveram para cerca de três mil vagas Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/05/2025 - 12h25 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h25 ) twitter

Governo registra recorde de inscritos no programa Mais Médicos

O programa Mais Médicos atingiu um número recorde de inscritos, com mais de 45.700 profissionais se registrando. Este é o maior número desde a criação do programa em 2013.

A maioria dos inscritos tem nacionalidade brasileira, representando 93% do total, com as mulheres constituindo a maior parte das inscrições. O edital atual oferece cerca de três mil vagas disponíveis, e as inscrições foram encerradas no início deste mês.

