Queda no IGP-M de maio afeta reajustes de contratos de aluguel Índice acumulou alta de 0,74% no ano e 7,02% em 12 meses Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 13h28 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

IGP-M apresenta queda em maio e impacta reajustes de aluguéis

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), usado principalmente para reajustes de contratos de aluguel, apresentou uma redução de quase 0,5% em maio.

No acumulado do ano, o índice subiu 0,74%, enquanto nos últimos 12 meses, a alta foi de 7,02%. Com essa variação, aluguéis, como um de R$ 1.500 podem ser reajustados para valores superiores a R$ 1.600 em contratos renovados em junho.

Diante de uma inflação geral em torno de 5%, há espaço para negociações entre locatários, proprietários e imobiliárias. A queda no índice pode ser um fator favorável para tentar obter condições mais vantajosas nos contratos de aluguel.

Assista em vídeo - IGP-M apresenta queda em maio e impacta reajustes de aluguéis

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!