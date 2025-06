Sistema de Alertas da Defesa Civil é expandido pelo Brasil Expectativa é que ferramenta cubra todo o país até o final do ano Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 11h54 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h54 ) twitter

Sistema de alertas da Defesa Civil começa a ser preparado para chegar ao Norte e Centro-Oeste

O sistema de alertas da Defesa Civil já opera nas regiões Sul e Sudeste e está em fase de expansão para as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil. Este sistema envia avisos de emergência como enchentes, deslizamentos e incêndios diretamente para os celulares através de mensagens na tela acompanhadas por um alerta sonoro.

Para assegurar a eficácia do sistema, técnicos da Defesa Civil nas regiões Norte e Centro-Oeste estão sendo treinados. No Nordeste, a capacitação foi concluída e uma demonstração ocorrerá em 36 municípios no próximo sábado. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional prevê que o sistema esteja ativo em todo o país até o fim deste ano.

Assista ao vídeo - Sistema de alertas da Defesa Civil começa a ser preparado para chegar ao Norte e Centro-Oeste

