Tiroteio no Rio fecha vias importantes e deixa feridos Polícia Civil realiza operação no Complexo de Israel Conteúdo Exclusivo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 11h55 (Atualizado em 10/06/2025 - 11h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tiroteio fecha ruas e fere duas pessoas em ônibus no Rio de Janeiro

Um tiroteio no Rio de Janeiro levou ao fechamento da Avenida Brasil e da Linha Vermelha, gerando pânico entre passageiros de transporte público. Durante o confronto entre policiais e criminosos, um motorista e um passageiro de ônibus foram feridos e levados ao hospital.

A Polícia Civil realizou uma operação nesta terça-feira (10) com o objetivo de cumprir 70 mandados de prisão contra membros de uma facção criminosa no Complexo de Israel, na zona norte do Rio.

Assista ao vídeo - Tiroteio fecha ruas e fere duas pessoas em ônibus no Rio de Janeiro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!