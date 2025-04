Veja quais são as cidades prioritárias no combate à dengue Medidas do Ministério da Saúde buscam prevenir casos graves e mortes nas áreas mais afetadas Conteúdo Exclusivo|Do R7 08/04/2025 - 17h55 (Atualizado em 08/04/2025 - 17h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta terça-feira (8), novas ações de enfrentamento e combate à dengue no Brasil. O objetivo é reduzir o número de casos graves e óbitos, com foco em regiões de alta incidência da doença. O foco inicial são os municípios com alta transmissão da dengue ou o número de casos em ascensão e com mais de 100 mil habitantes, sendo 80 cidades prioritárias.

Os municípios vão receber apoio do Ministério da Saúde para elaborar estratégia de expansão da cobertura vacinal, com ações de busca ativa de não vacinados, monitoramento dos estoques e garantia do abastecimento. Além disso, 16 cidades brasileiras passarão a ofertar a vacina da dengue pela primeira vez: Itaituba (PA), Botucatu (SP), Loanda (PR), Conchas (SP), Promissão (SP), Querência do Norte (PR), Mirandópolis (SP), Cruzeiro do Sul (AC), Curitiba (PR), Espírito Santo do Pinhal (SP), Monte Santo (BA), Rancharia (SP), Lins (SP), Redenção (PA), Santa Cruz de Monte Castelo (PR) e Novo Progresso (PA).

Novas estratégias de enfrentamento à dengue serão implementadas em 80 municípios ND Mais/ND Mais

No anúncio, Alexandre Padilha também ressaltou a redução dos casos de dengue em 2025. Até 29 de março, o país registrou queda de 75% no número de casos e 83% nos óbitos por dengue quando comparado com o mesmo período no ano anterior. No 2024, foram quase 900 mil casos e 536 mortes por dengue no Brasil. Os estados mais afetados incluem São Paulo, Acre, Paraná, Mato Grosso, Espírito Santo e Minas Gerais.

Dos municípios prioritários para as ações de combate, 55 são de São Paulo, 14 do Paraná e 11 dos estados da Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte, Acre e Pará. Veja quais são as principais cidades e o número de registros por 100 mil habitantes:

‌



São José do Rio Preto (SP) - 3048 casos Ribeirão Preto (SP) - 1705.83 casos Campinas (SP) - 1577.5 Marília (SP) - 1566.5 Presidente Prudente (SP) - 1482.66 São Carlos (SP) - 934.33 Goiânia (GO) - 872 Bauru (SP) - 728 Sertãozinho (SP) - 726.83 São José dos Campos (SP) - 702.5

Para conferir a lista completa, acesse o link.

Fonte: Ministério da Saúde.