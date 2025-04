Adolescente arrastada por enxurrada em BH será enterrada neste domingo (13) Raphaela Victória foi arrastada pela força da enxurrada e ficou presa embaixo de um caminhão, ela ficou 19 dias internada Minas Gerais|Maria Luiza Reis, do R7 13/04/2025 - 15h11 (Atualizado em 13/04/2025 - 15h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Raphaela Vitória Oliveira Moura estava internada há 19 dias na UTI Reprodução/Record Minas

Raphaela Victória, jovem de 15 anos levada pela correnteza, durante chuva em Belo Horizonte, será enterrada, neste domingo (13), às 16h, no Cemitério Parque Renascer, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O velório aconteceu às 11h na região do Barreiro.

Raphaela morreu na manhã deste sábado (12) após ficar 19 dias internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital João 23, na região Centro-Sul da capital mineira. A família tinha esperanças de que a jovem se recuperaria.

O acidente aconteceu no bairro Tirol, na região do Barreiro. Raphaela estava a caminho da escola com uma prima, que também foi arrastada. Segundo testemunhas, a água subiu rapidamente, surpreendendo as duas, que não conseguiram se proteger a tempo. A prima da adolescente conseguiu segurar em um muro e pedir ajuda, mas a jovem foi arrastada pela força da enxurrada e ficou presa embaixo de um caminhão.

A adolescente foi socorrida por pessoas que viram a cena. Os envolvidos no resgate contam que a ação durou cerca de dez minutos. Para retirar Raphaela, a estratégia foi tentar fazer uma barreira para conter o fluxo de água. A jovem foi levada para a UPA e depois transferida para o Hospital João 23.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp