A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quarta-feira (19)
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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": O cantor Murilo Huff fez um Pix para um fã que mandou mensagem para ele, dizendo que não se lembrava de um show. Se essa moda pega, hein? E mais: Um fã deu a dois cantores famosos os apelidos carinhosos de "papai e vovô do forró". Quem serão eles? Confira!
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