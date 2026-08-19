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A Hora da Venenosa: Confira a edição desta quarta-feira (19)

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Balanço Geral MG|Do R7

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Veja na edição de hoje, de "A Hora da Venenosa": O cantor Murilo Huff fez um Pix para um fã que mandou mensagem para ele, dizendo que não se lembrava de um show. Se essa moda pega, hein? E mais: Um fã deu a dois cantores famosos os apelidos carinhosos de "papai e vovô do forró". Quem serão eles? Confira!

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  • A Hora da Venenosa
  • Murilo Huff

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