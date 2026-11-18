Uma onda de furtos de veículos tem preocupado moradores e comerciantes do bairro Fonte Grande, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram dois suspeitos furtando um carro na manhã da última sexta-feira (13). A proprietária, uma professora que utiliza o veículo para trabalhar, estava em um salão de beleza no momento do crime.



Moradores relatam que os furtos são frequentes na região. Um empresário teve o carro levado há seis meses e precisou renegociar o pagamento do veículo, que não tinha seguro. Segundo um comerciante, seis carros foram furtados nas proximidades em apenas três meses. Diante da insegurança, a população cobra reforço no policiamento.



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