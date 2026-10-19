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Veja momento em que trabalhador luta com assaltantes para impedir roubo de moto em BH

Vítima contou com ajuda de moradores para impedir que moto de fazer entregas fosse levada

Balanço Geral MG|Do R7

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Um trabalhador, de 31 anos, entrou em luta corporal com dois suspeitos e conseguiu impedir que a moto usada para trabalhar fosse levada durante uma tentativa de assalto no bairro Eymard, na região Nordeste de Belo Horizonte. O crime aconteceu no fim da noite da última sexta-feira (16).

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