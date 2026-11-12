Vídeo: criança de quatro anos é resgatada por PMs após mãe ser feita refém com a mãe em lotérica
Menino presenciou abordagem do suspeito contra a mãe e foi acolhido pelos militares; homem de 47 anos acabou preso
Imagens registradas nesta quinta-feira (12) mostram o momento em que uma criança de quatro anos é levada por policiais militares após a mãe ser feita refém por um homem dentro de uma lotérica, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O menino estava com a mãe dentro de um carro, no estacionamento, quando ela foi abordada pelo suspeito, de 47 anos. Segundo a Polícia Militar, o homem simulou estar armado e obrigou a mulher a acompanhá-lo até uma casa lotérica, onde exigiu que ela realizasse um saque em dinheiro.
A criança, que presenciou a abordagem, foi acolhida pelos militares e recebeu água, suco e atenção dos policiais. O menino passa bem.
Em entrevista à RECORD Minas, o tenente-coronel Anselmo destacou a preocupação das equipes com o estado emocional da criança e da mãe.
"Ela estava extremamente preocupada com o filho de quatro anos. Então, é uma cena que tem a sua violência, né? O filho presenciou toda essa conduta", afirmou.
A ocorrência mobilizou equipes especializadas da Polícia Militar. Após cerca de uma hora de negociação, a mulher foi libertada e o suspeito preso. Dentro da bolsa dele, os policiais encontraram um aparelho de choque, utilizado para simular uma arma de fogo.
Segundo a PM, o homem alegou que precisava de dinheiro para pagar uma dívida com um suposto agiota. O saque não chegou a ser realizado.
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