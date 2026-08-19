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Vídeo mostra motorista batendo em caminhão e dando socos na cabine em BH

Condutor ainda chutou o veículo e danificou os retrovisores; envolvidos deixaram o local antes da chegada da polícia

Balanço Geral MG|Do R7

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Condutor ainda chutou o veículo e danificou os retrovisores; envolvidos deixaram o local antes da chegada da polícia

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